Aluguel atrasado é causa de desentendimento e PM é chamada

Uma mulher chamou a Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (4), para atendimento em uma situação de injúria em Faxinal, onde o autor xingou a vítima por causa de desacerto comercial.

O caso foi por volta das 19h35 na Rua São Lourenço. Em contato com a solicitante, ela passou a relatar que uma pessoa teria ido até o local e proferiu diversos xingamentos contra ela, tais como “velha fdps, vagabunda” e também disse para ela “ir se f... e tomar no ...”.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, o motivo seria um desacerto comercial com outra mulher (que aluga uma casa de propriedade dela) por falta de pagamento do aluguel. Na chegada da equipe, o homem já não se encontrava no local.

Indagada se gostaria de representar em desfavor do autor, informou que não. Diante dos fatos, foi orientada no local quanto aos procedimentos cabíveis, sendo confeccionado o presente BOU para registro.

