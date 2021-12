Alicate amperímetro da Copel é furtado em Borrazópolis

Da Redação

Imagem ilustrativa

Nesta quinta-feira (2), um funcionário da Copel procurou a Polícia Militar (PM), de Borrazópolis, para registrar o furto de um alicate amperímetro, com detector de tensão, pertencente à empresa.

Ele relatou aos policiais militares que no dia anterior, na última quarta (1º), enquanto realizava um serviço na Avenida José Naline, deu falta do objeto.

Em certo momento, segundo o solicitante, ele se afastou do veículo para fazer a sinalização da via e a segurança do companheiro de serviço e constatou que alguém havia furtado o equipamento.