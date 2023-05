Alerta: seis municípios da região estão em epidemia de dengue

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

Dos 17 municípios da área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, seis enfrentam epidemia e outros cinco estão em alerta. O último município a atingir índice epidêmico foi Jandaia do Sul. Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta 151 casos. São 254 notificações com 92 casos descartados e 8 em investigação.

continua após publicidade .

A coordenadora de vigilância epidemiológica de Jandaia do Sul, Isabel Garcia Giorgiani Moreno, explica que os casos aumentaram sobretudo no fim de março e início de abril, época em que foram registrados vários dias de chuva com temperaturas elevadas.

Para conter a proliferação da dengue o município intensificou as ações. Entre elas está a coleta de descarte de entulhos com datas programadas para o ano inteiro. Além disso, o município realiza atividades educativas nas escolas municipais trabalhando a parte da conscientização sobre a doença com crianças e adolescentes. Os agentes de endemia também realizam visitas domiciliares e em pontos estratégicos como borracharias, ferro velho, almoxarifado, com bloqueio mecânico para a eliminação de criadouros. Esse trabalho é realizado a cada 15 dias.

continua após publicidade .

A Saúde também intensifica aplicação de inseticida. É importante frisar que o inseticida não é a solução do problema. Ele ajuda a resolver o problema no momento da epidemia, porém não é a solução. A gente depende da parceria de outros setores para trabalharmos juntos e da colaboração da população”, assinala.

O município tem população estimada em 21.281 pessoas e a incidência da doença é de 316,48 casos para cada 100 mil habitantes.

Outros municípios em epidemia são Bom Sucesso, com 297 casos, Faxinal (327), Novo Itacolomi (53), Sabáudia (34) e São Pedro do Ivaí (236).

continua após publicidade .

A região também tem cinco municípios em situação de alerta, quando o índice supera 100 casos por 100 mil habitantes. Segundo dados da Sesa, Apucarana, Borrazópolis, Cambira, Grandes Rios e Kaloré já ultrapassaram esse índice.

Apucarana registra 159 casos de dengue, Arapongas,152.

- LEIA MAIS: Com 24 casos confirmados, Sabáudia enfrenta epidemia de dengue

continua após publicidade .

Neste ano epidemiológico, iniciado em agosto de 2022, a regional soma 1.483 casos. Em uma semana, foram 317 novos registros que colocaram a 16ª RS na classificação de epidemia.

PARANÁ

O novo boletim epidemiológico da Sesa, divulgado ontem, confirma 6.889 novos casos e seis óbitos por dengue. Agora o Paraná registra ao todo 35.433 casos confirmados e 21 óbitos.

Das seis mortes registradas, cinco ocorreram na 17ª RS de Londrina e uma na 9ª RS de Foz do Iguaçu. Eram três pacientes de Londrina (dois homens com 59 e 69 anos e uma mulher de 62 anos), um de Ibiporã (masculino, 68 anos), um de Prado Ferreira (masculino, 87 anos) e um de Foz do Iguaçu (masculino, 72 anos). Todos possuíam comorbidades.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressalta que toda a população deve estar envolvida no combate à dengue. “Cerca de 80% dos focos do mosquito Aedes aegypti se formam nos quintais e dentro das residências, por este motivo, a participação da população na remoção destes criadouros é tão importante”, alertou.

Por, Adriana Savicki e Cindy Santos

Siga o TNOnline no Google News