Alerta: Instagram da Prefeitura de Lunardelli é hackeado

O perfil oficial da Prefeitura Municipal de Lunardelli na rede social Instagram foi invadido por hackers na manhã desta quarta-feira (31).

De acordo com informações da assessoria de comunicação da prefeitura, estão sendo realizadas postagens no stories para incentivar as pessoas a clicarem em link de uma empresa de investimentos, prometendo lucros.

A assessoria de comunicação está trabalhando para recuperar o controle do perfil e os seguidores serão informados caso houver êxito.

Por conta desse problema, a Prefeitura pede que não confiem nas propagandas que estão sendo postadas e não cliquem nos links.

Faxinal tenta resolver situação do Samu



A Prefeitura de Faxinal está perto de resolver o imbróglio envolvendo o Samu do município, que foi desabilitado em 15 de maio pelo Ministério da Saúde. O assessor jurídico da prefeitura, Francisco Alfredo Ferreira, o Ral, e o secretário de Saúde, Fernando Decarle, foram a Brasília para discutir o assunto. Eles participaram de rodadas de reuniões e protocolaram documentos que comprovam os atendimentos realizados entre 2019 e 2021.

Segundo Ral, o Ministério da Saúde orientou que o serviço seja mantido até a regularização da documentação e ainda prometeu o envio de recursos retroativos referentes ao período que o Samu ficou desabilitado. Ele explica que o Samu de Faxinal foi desabilitado por falhas na alimentação do sistema de controle do Ministério da Saúde, que funciona como uma espécie de prestação de contas do trabalho realizado. Além de Faxinal, o serviço atende os municípios de Cruzmaltina, Grandes Rios, Borrazópolis e uma extensa área de rodovias, como a BR-376, PR-445 e PR-466.

