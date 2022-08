Alças laterais do novo trevo da PR-466 são liberadas, obras continuam

Da Redação

Na segunda-feira (15), a Usinagem Vale do Ivaí, construtora da obra, liberou as alças laterais

Iniciadas em meados de março, as obras de construção do trevo na Rodovia Ladislao Gil Fernandez (PR-466), que fazem interseção com a estrada do Ouro Verde ligando à rodovia ao centro da cidade de Ivaiporã, continuam a todo vapor. Na segunda-feira (15), a Usinagem Vale do Ivaí, construtora da obra, liberou as alças laterais. A obra é construída com investimentos do Governo do Estado no valor de R$ 4.643.579,78.

Bruno Montoro, diretor do Departamento de Obras da Prefeitura de Ivaiporã, diz que o novo acesso contribui para a melhora do tráfego, ao permitir que veículos que transitam saindo da cidade sentido a Manoel Ribas, ou na chegada para Ivaiporã, não necessitam mais usar o trevo primário nas imediações da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

No entanto, Montoro ressalta aos motoristas que devem estar atentos à sinalização. “Já que a região permanece em obras com os trabalhadores executando outros serviços e outras liberações ainda irão ocorrer”.

No momento, as obras continuam no canteiro central e na marginal paralela ao trevo do lado direito para quem trafega no sentido Ivaiporã a Manoel Ribas. “É um trevo moderno idealizado em formato de rótula fechada que separa as duas pistas. Isso dará muito mais segurança para quem trafega pelo trevo”.

Ele acredita que a parte interna do trevo deve ser concluída dentro de 50 dias. “A marginal vai alguns dias a mais, as galerias já estão prontas, temos pela frente o serviço de aterramento e a pavimentação”, completou.

Ainda segundo o engenheiro, no total serão 15 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica.

