Os eventos climáticos associados ao El Niño já provocaram, até agora, prejuízos estimados em mais de R$ 120 milhões ao agronegócio regional. A projeção, feita a pedido da Tribuna, é do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) de Apucarana, que atende 13 municípios da região. O montante abrange danos às lavouras e também à infraestrutura rural, como estradas, pontes, postes, aviários e barracões. A preocupação também recai sobre as lavouras de soja em início de ciclo, por conta dos riscos de redução da produtividade.

Apenas em Apucarana, o prejuízo com o temporal de 21 de setembro gerou perdas de R$ 3,3 milhões na agricultura. Há casos de produtores com prejuízos de R$ 400 mil. Em algumas cooperativas da região, as perdas são de até R$ 5,5 milhões por conta de destelhamentos e destruição de estruturas.

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A preocupação aumenta diante da projeção de que o El Niño atinja seu pico de intensidade entre dezembro e janeiro de 2027, com possibilidade de ser o mais forte dos últimos 70 anos. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno pode seguir ativo e influenciando o estado até março.

Para o chefe do Núcleo Regional da Seab de Apucarana, Cristovon Videira Ripol, o impacto real tende a ser ainda maior. “É difícil calcular as perdas com erosão do solo, fertilizantes e sementes”, comenta.

Ele explica que o Governo do Estado mantém ações contínuas de prevenção com produtores, prefeituras e o Simepar, como ocorreu em julho, na 31ª Expotécnica, em Sabáudia, orientando práticas de conservação do solo, entre elas terraceamento adequado, rotação de culturas, manutenção da cobertura vegetal, plantio direto em nível e consórcio com plantas de cobertura.

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Além das medidas no solo, a Seab mantém programas de recuperação e pavimentação de estradas rurais para garantir o escoamento da produção. Já entraram em operação 64 máquinas, com investimento de R$ 42,2 milhões e meta de recuperar 3.529 quilômetros de vias, enquanto 79 operadores receberam treinamento nesta semana em Apucarana. Em parceria com os municípios, o Estado também destina R$ 200,4 milhões para pavimentar 131,1 quilômetros de estradas com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e blocos sextavados.

No campo, segundo Cristovon, a atenção agora está voltada principalmente ao desenvolvimento das lavouras de soja, que se encontram no início do ciclo.

“A avaliação dos impactos sobre a produtividade dependerá da evolução das condições climáticas e do desenvolvimento das lavouras nas próximas semanas”, pontua.

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O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) também atua no suporte aos agricultores. O técnico Higor Henrique da Silva realiza o trabalho de campo para realização de laudos dos prejuízos e afirma que os temporais geram muitas perdas em barracões e aviários da região, além de danificar lavouras.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

PERDAS ESTADUAIS

A situação das chuvas gera preocupação em todo o Paraná e pode impactar a safra de verão. O Estado pode perder até 2,8 milhões de toneladas de soja em decorrência dos impactos do fenômeno El Niño, segundo estimativa projetada acompanhada pelo Sistema Faep. O volume representa uma possível quebra de 20% na produção estadual, impulsionada por chuvas intensas, falta de luminosidade, tempestades com ventos fortes e quedas de granizo registradas em diferentes regiões.

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De acordo com a engenheira agrônoma e coordenadora técnica do Sistema Faep, Ana Paula Kowalski, ainda não há um levantamento quantitativo oficial consolidado sobre os prejuízos, já que os dados definitivos de safra são fechados pelo Departamento de Economia Rural (Deral), no âmbito estadual, e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em nível nacional, à medida que as perdas se confirmam na colheita.

Apesar de o balanço final depender dos próximos meses, os relatos vindos do campo já apontam problemas generalizados no estado. Na soja, o acúmulo de chuva em curto espaço de tempo impediu a fixação das sementes recém-plantadas no solo, obrigando produtores a realizar o replantio. Além disso, o tempo excessivamente nublado tem prejudicado o crescimento das plantas e favorecido o surgimento de doenças fúngicas.

ALTERNÂNCIA ENTRE CHUVA E CALOR É PREJUDICIAL

O secretário de Agricultura de Apucarana, Wendel Meta, que é produtor de flores no município, relatou perdas após o vendaval de setembro e interrupções de energia provocadas por ventos e chuvas em semanas seguintes. Sem energia para irrigar, registrou perda de 50% da produção de flores, mas aguarda levantamento técnico antes de consolidar números. “O pior foi no vendaval que teve em setembro, mas outros eventos climáticos ocorridos depois também causaram transtornos”, disse. Meta apontou que a alternância entre chuva e sol quente compromete olerícolas como alface e tomate no campo, com reflexos nos preços nos próximos meses, especialmente entre fevereiro e março. Segundo ele, o calor após a chuva acelera o apodrecimento das plantas de um dia para o outro e afeta a agricultura em geral, elevando os custos para os produtores da região.

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Prejuízos de produtores chega a R$ 400 mil

Os prejuízos provocados pela chuva já passam de R$ 400 mil no sítio de Solange Susuki Tuda, na região do Belvedere, em Apucarana. O valor inclui os danos às estufas e as perdas na produção de hortaliças, tomate e banana. Segundo a produtora, a banana foi a cultura que mais pesou no prejuízo.

Com várias estufas avariadas, Solange perdeu parte da produção que esperava colher nessas estruturas. A chuva também inviabilizou o cultivo a céu aberto. “O sentimento é de frustração, porque é algo que não podemos controlar”, conta, em referência ao clima. O tempo chuvoso ainda atrasou o plantio. Segundo Solange, tem feito pouco sol para que ela consiga preparar a terra para as próximas lavouras. Na Estrada São Pedro da Taquara, zona rural, a proprietária de frigorífico de tilápias Andressa de Castro Lobo Lukaszewicz informou perdas de peixes levados pela chuva, deterioração de mercadorias em freezers, interrupção das atividades e gastos com gerador, com estimativa inicial superior a R$ 10 mil. Segundo ela, o fornecimento de energia ficou interrompido de sexta-feira (20) até cerca de 23h de terça-feira (24). “Fui na segunda-feira na Copel e disseram que vinham arrumar, mas não vieram”, relatou. O conserto ocorreu após retorno na terça-feira e conversa com a chefia do setor. Ela citou também que ficou sem energia elétrica por uma semana em decorrência do temporal de 21 de setembro, além de más condições da estrada rural. “Estou aguardando a prefeitura vir ajudar na questão de maquinário. Tenho a estrada que sobe para minha casa que não passa mais carro e tenho que subir e descer a pé com as crianças”, afirmou.

Falta de luz e estradas danificadas atingem frigorífico de tilápias na zona rural

Na Estrada São Pedro da Taquara, zona rural, a proprietária de frigorífico de tilápias Andressa de Castro Lobo Lukaszewicz informou perdas de peixes levados pela chuva, deterioração de mercadorias em freezers, interrupção das atividades e gastos com gerador, com estimativa inicial superior a R$ 10 mil desde novembro de 2023. Segundo ela, o fornecimento de energia ficou interrompido de sexta-feira (20) até cerca de 23h de terça-feira (24). “Fui na segunda-feira na Copel e disseram que vinham arrumar, mas não vieram”, relatou. O conserto ocorreu após retorno na terça-feira e conversa com a chefia do setor. Ela citou também que ficou sem energia elétrica por uma semana em decorrência do temporal de 21 de setembro, além de más condições da estrada rural. “Estou aguardando a prefeitura vir ajudar na questão de maquinário. Tenho a estrada que sobe para minha casa que não passa mais carro e tenho que subir e descer a pé com as crianças”, afirmou.

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