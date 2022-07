Agroinfluencer de Ivaiporã participa de ações do 'Globo Rural'

Da Redação

O agroinfluencer Lucas Vila Real, de 26 anos, de Ivaiporã, no norte do Paraná, foi convidado para participar de ações especiais e inéditas que serão postadas nas redes sociais do programa 'Globo Rural', da Rede Globo, em homenagem ao Dia do Produtor, comemorado no dia 28 de julho.

O jovem soma mais de 125 mil de seguidores no Instagram e vem se destacando na área. As ações, que ainda não foram divulgadas pela emissora, serão feitas por Lucas e mais três influenciadores do país.

"Só eu fui escolhido aqui no Paraná, uma honra poder fazer parte de um programa que sempre acompanhei e admirei. Estou muito feliz", comemora Lucas, que é engenheiro agrônomo e técnico em Agroecologia.

O agrônomo começou a postar sobre a área no Instagram, em 2019, quando ainda estava na faculdade de Agronomia. No entanto, os trabalhos começaram a surgir em julho de 2021 após firmar parceria com uma empresa de sementes.

"Depois dessa oportunidade várias portas se abriram e os seguidores aumentaram cada vez mais, mas ainda não tanto quanto agora. É um número expressivo para esse ramo", observa.

Recentemente, Lucas viajou para o Pantanal à convite da Chevrolet e as parcerias vêm aumentando. "Foi uma viagem incrível e uma honra ser parceiro de empresas grandes como essa. Hoje posso dizer que vivo com o que ganho como influenciador, compartilhando as novidades e mostrando o dia a dia do setor", explica.

Venceu a leucemia

Em 2013, após ser diagnosticado com leucemia, Lucas criou o perfil no Instagram, onde compartilhava sua luta contra o câncer. "Foram três anos e meio de quimioterapia. Conheci muita gente e postava a rotina de tratamento. Nessa época já comecei a ganhar seguidores, mas não era tanto", conta.

Por causa das quimios, o influenciador não podia ir embora de Ivaiporã e engatou no curso Técnico em Agroecologia na cidade onde nasceu mesmo. Mesmo com algumas limitações, ele concluiu o curso e após vencer a leucemia, começou a faculdade de Agronomia.

Perfil

Lucas é engenheiro agrônomo e técnico em Agroecologia e começou a criar conteúdo sobre o agro ainda em 2019, no final da faculdade. Com postagens pessoais, sobre o seu trabalho no campo e novas tecnologias, o agroinfluencer tem mostrado a relevância do agro para o dia-a-dia de mais de 125 mil seguidores.

