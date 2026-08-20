Agritech Rodeio Show agita final de semana em Jandaia do Sul; veja a programação

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Evento segue até domingo no Parque de Exposições com entrada franca, programação técnica, exposição, geração de negócios, rodeio profissional e shows







Começa nesta sexta-feira, 21 de agosto, a Agritech Rodeio Show 2026, em Jandaia do Sul (PR). O evento será realizado até domingo, dia 23, no Parque de Exposições, reunindo agronegócio, ciência, tecnologia, inovação, capacitação, negócios e entretenimento em uma programação voltada a produtores rurais, empresários, estudantes, profissionais do setor e toda a comunidade.

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A Agritech Jandaia 2026 é realizada pela Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, UFPR – Campus Avançado Jandaia do Sul, IDR-Paraná e Sociedade Rural do Vale do Ivaí, com a participação de parceiros institucionais.

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Com uma estrutura ampliada, o evento terá espaços destinados à exposição de empresas, instituições, tecnologias, máquinas e implementos agrícolas, além de artesanato, praça de alimentação e atividades voltadas à troca de conhecimento e geração de negócios.

Sexta-feira evento abre com Dia de Campo e capacitação

A programação começa às 13 horas, com a abertura dos portões, recepção das caravanas de produtores rurais da região e visitação às empresas e parceiros presentes no evento.

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Durante a tarde, o público poderá participar da programação técnica, que contará com painéis, workshops e atividades desenvolvidas em parceria com o IDR-Paraná.

Entre os temas previstos estão mulheres no campo, demonstrações e atividades de parceiros e discussões sobre bioinsumos, produção, aplicação e potencialidades para a agricultura regional. Às 18h30, serão encerradas as atividades de campo.

A partir das 19h00, será realizada a cerimônia oficial de abertura cultural da Agritech Rodeio Show 2026, seguida pelo início do Rodeio Profissional e das atrações noturnas.

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Rodeio profissional e shows musicais durante o fim de semana

Além da programação voltada ao desenvolvimento do agronegócio, a Agritech terá uma ampla agenda de entretenimento.

Na sexta-feira, o público acompanha o show de Luiz Cláudio & Giuliano. No sábado, dia 22, a atração nacional será Carreiro & Capataz. Já no domingo, dia 23, Betto & Rafael encerram a programação musical.

O evento também contará com Rodeio Profissional durante os três dias, além de provas de laço e Três Tambores.

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Além da programação voltada ao desenvolvimento do agronegócio, a Agritech terá uma ampla agenda de entretenimento - Foto: Divulgação Além da programação voltada ao desenvolvimento do agronegócio, a Agritech terá uma ampla agenda de entretenimento - Foto: Divulgação

Sábado tem negócios e demonstrações na programação

No sábado, os portões serão abertos a partir das 13 horas para o público geral, produtores rurais e empresários.

Ao longo da tarde estão previstas demonstrações práticas de maquinários e atividades de Test Drive, além da visitação aos estandes comerciais e institucionais.

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À noite, o público acompanha a semifinal do Rodeio Profissional, seguida pelo show de Carreiro & Capataz.

Domingo tem a final do rodeio

No domingo, a visitação aos estandes comerciais, empresas e espaço de artesanato começa às 13 horas. Mas teremos atividades e provas equestres o durante todo o dia.

A partir das 18 horas, acontece a grande final do Rodeio Profissional, seguida das atividades de encerramento. A programação musical terá Betto & Rafael fechando os três dias de festa.

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Agronegócio e desenvolvimento regional

A proposta da Agritech é aproximar o conhecimento científico e tecnológico das necessidades do produtor rural, criando um ambiente de integração entre universidades, poder público, empresas, profissionais e o setor produtivo.

Ao unir exposição, ciência, tecnologia, inovação, capacitação e entretenimento, o evento também busca fortalecer o turismo de negócios e movimentar a economia de Jandaia do Sul e de toda a região.