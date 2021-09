Agricultura: IFPR e Prefeitura de Ivaiporã estudam parceria

Da Redação

A parceria é especialmente voltada à área de solos, para melhorar a fertilidade

A diretora do Departamento de Agricultura e Abastecimento de Ivaiporã, Estela Guisi Bagio Zanetti, recebeu a visita do professor do curso de Engenharia Agronômica do Campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Mateus José Falleiros da Silva, a quem apresentou os projetos desenvolvidos com os agricultores do município e falou sobre as ações da área de solos que serão realizadas pelo Campus do IFPR.

continua após publicidade .

Segundo Mateus Falleiros o momento é oportuno, uma vez que a obra de construção do bloco de laboratórios para o curso de Agronomia foi concluída e possibilitará desenvolver mais atividades em parceria com o município.

O professor sugeriu estabelecer uma parceria especialmente voltada à área de solos, podendo envolver projetos para melhorar a fertilidade com adubos e fertilizantes alternativos ou produzidos na propriedade do agricultor – ou com o levantamento e propostas técnicas e inovadoras no manejo dos solos.

continua após publicidade .

Nesta parceria seria considerada a possibilidade de participação dos estudantes de Agronomia ou de outros cursos com apoio técnico dos professores, desenvolvendo soluções tecnológicas e inovações que possam melhorar a produtividade ou reduzir os custos de produção do agricultor.

“O Campus do IFPR trabalha para formar agrônomos habilitados e qualificados para atuar com os agricultores familiares – além de desenvolver oportunidades de emprego e renda no campo”, comentou Mateus Falleiros, observando que o contato com os agricultores faz o diferencial do profissional formado no IFPR.

Estela Zanetti acredita que poderá ser estabelecido um termo de cooperação técnica entre o Departamento de Agricultura e o Campus do IFPR. “O prefeito Carlos Gil é comprometido com o desenvolvimento da agricultura familiar do município, e tem dialogado com os agricultores para entender as necessidades”, afirmou Estela Zanetti.

A reunião contou com a participação do engenheiro agrônomo Gil Roberto Garib, que apresentou o trabalho voltado ao atendimento dos agricultores familiares.