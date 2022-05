Agricultores de Jardim Alegre recebem 2 mil mudas de citros

Da Redação

A Prefeitura de Jardim Alegre realizou na semana passada a entrega de mais de 2,3 mil mudas de frutas cítricas. Os pés de poncã, limão, laranja e mexerica foram entregues a cerca de 70 produtores cadastrados no programa municipal de fruticultura, realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura.

De acordo com secretário municipal de agricultura Claudinei Ferreira, o município fez a intermediação do pedido junto ao viveiro e o transporte das plantas, reduzindo o custo de cada muda para os produtores, que pagaram em média R$ 9,00 por unidade. “Caso o produtor fosse comprar individualmente, pagaria em média entre R$ 35 a R$ 40 por muda", disse Claudinei.

Segundo o prefeito José Roberto Furlan, além do incentivo ao plantio de frutas cítricas, Jardim Alegre também já realizou e entrega de outras mudas de frutas como abacate, banana, dentre outras. A prefeitura realiza ainda parceria com os produtores rurais, para a produção de mudas de maracujá, uva, pitaya e café, no viveiro comunitário.

A prefeitura cede o viveiro comunitário, os insumos aos produtores e a assistência técnica, aos produtores que se dedicam no plantio e na manutenção das mudas até que elas estejam prontas para ir ao campo.

“Essa é uma forma de incentivar a melhoria da qualidade de vida do homem do campo e estimular a diversificação. Logo as plantas começam a dar frutos e os agricultores têm mais uma fonte de lucro”, destacou o prefeito.