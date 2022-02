Agricultores de Ivaiporã participam do Show Rural

Da Redação

Foi com o objetivo de conhecer tecnologias de inovação e alta produção, novidades nas áreas de fruticultura, piscicultura, olericultura e estabelecer contatos com expositores que o Departamento de Agricultura da Prefeitura de Ivaiporã e a Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná) participaram do 34º Show Rural em Cascavel.

Nos 400 estandes foi exposto o que há de melhor para o agronegócio – incluindo tecnologia para avicultura, pecuária e enérgica renovável.

A diretora do Departamento de Agricultura, Estela Zanetti, afirmou que o apoio dado pela Fetaep em prol dos agricultores do município de Ivaiporã foi muito importante uma vez que proporcionou adquirir mais conhecimento na área do agronegócio.

“Estabelecemos contato com expositores e produtores visando à retomada da Expovale de Ivaiporã, porque a meta é fortalecer a economia e valorizar o homem do campo”, comentou Estela Zanetti.

Também visitaram o Show Rural e engenheiro agrônomo do Departamento de Agricultura, Gil Roberto Garib, vereador Emerson Bertotti e o presidente do Sindicato Rural, Donizete Pires.

Entre 120 e 150 mil pessoas visitaram o Show Rural Coopavel – realizado de 7 a 11 de fevereiro.