Agricultores de Ivaiporã conhecem as vantagens das energias renováveis

Os produtores rurais do município de Ivaiporã conheceram as vantagens das energias renováveis apresentadas pela Prefeitura – por meio do Departamento de Agricultura, IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar/Emater), Banco do Brasil e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

As vantagens foram apresentadas na quinta-feira, dia 23 de junho, no Centro da Melhor Idade, com o objetivo de informar produtores, agroindústrias, empresas integradoras e cooperativas agropecuárias a respeito do RenovaPR. Trata-se de um programa de geração distribuída de energia elétrica – Governo do Estado, a partir de fontes renováveis tais como a fotovoltaica e o biogás.

Os interessados conheceram projetos implantados e em implantação, e a viabilidade econômica.

O RenovaPR tem 2.153 projetos acatados pelo IDR-Paraná, totalizando R$414.350.460,70 em investimento. O número de projetos nos bancos é de 1.036 ou R$178.576.213,65. O Governo do Estado também cadastrou 462 empresas prestadoras de serviços para energia solar e 16 para biogás e biometano.

A diretora do Departamento Municipal de Agricultura, Estela Bagio Zanetti, disse que se trata de um incentivo ao pequeno produtor rural. “Com este programa os produtores têm à disposição recursos dentro da linha do RenovaPR. Por isso, considero interessante que aproveitem vantagens para investir e economizar”, comentou Estela Zanetti. O Banco do Brasil foi representado pelo gerente geral, Aristides Schiochet Júnior, e o IDR-Paraná pelo coordenador de projetos Paulo Eduardo Sipoli Pereira – entre outros convidados.