Agricultor encontra desconhecido dormindo dentro de casa

Compareceu ao Destacamento de Policia Militar (PM) de Faxinal na manhã de sábado (12), um agricultor que ao chegar na sua propriedade rural, por volta das 6 horas, encontrou um desconhecido dormindo em uma das camas da casa.

Já era de conhecimento dos policiais que no dia anterior, um homem que necessita de atenção especial, teria sumido. Diante do fato a equipe policial deslocou até a propriedade rural e com as informações colhidas, foi realizado a entrega do desaparecido, para seu irmão.