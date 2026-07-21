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INVESTIGAÇÃO

Agricultor denuncia incêndio em barreira verde às margens da PR-466, em Jardim Alegre

Proprietário registrou boletim após fogo atingir capim-napier e pés de café usados na proteção da lavoura

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 07:59:27 Editado em 21.07.2026, 07:59:22
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Agricultor denuncia incêndio em barreira verde às margens da PR-466, em Jardim Alegre
Autor Incêndio atingiu barreira verde usada para proteger uma lavoura em Jardim Alegre - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um incêndio em barreira verde foi registrado em uma propriedade rural às margens da PR-466, em Jardim Alegre. O caso foi comunicado à Polícia Militar na segunda-feira (20), após o proprietário relatar que o fogo teria sido provocado por um desconhecido.

Segundo o boletim, o agricultor recebeu uma ligação de um funcionário na manhã de domingo (19), por volta das 6h, informando que a barreira verde estava em chamas.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta terça-feira (21)

A área atingida era formada por capim-napier e alguns pés de café. A vegetação protege a lavoura contra a deriva de defensivos agrícolas de propriedades vizinhas.

O proprietário afirmou que não tem desavenças e disse não saber quem provocou o incêndio. A Polícia Militar orientou que ele procure a Polícia Civil de Ivaiporã caso surjam novas informações.

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