Agricultor de Marilândia do Sul morre em acidente de trator

O trator que era conduzido pela vítima desceu descontrolado uma ribanceira e parou ao bater em uma arvore

Um agricultor de Marilândia do Sul morreu na manhã deste sábado (28), ao sofrer um acidente com o trator que operava, na propriedade rural localizada no Barro Preto. O agricultor, que faria 63 anos na próxima quarta-feira (02), é pai de um policial militar da cidade.

Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, por uma questão de minutos a ocorrência não foi atendida pelo próprio filho da vítima. O soldado PM, filho do agricultor, deixou o plantão no destacamento pouco antes de a PM ser acionada para atender a ocorrência.

Leonardo Sagai, 62 anos, estava trabalhando na propriedade com o trator. O primeiro a chegar ao local foi um vizinho, que estava na propriedade ao lado quando ouviu o barulho do trator, que desceu uma ribanceira e parou ao bater numa árvore.

Segundo a PM, o vizinho correu para o local e ainda teria encontrado Leonardo Sagai na estrada, sentado e bastante ferido. O homem relatou que em instantes o agricultor tombou de lado e morreu. O vizinho acionou o Pronto socorro da cidade e a Polícia Militar.

A princípio, pelos ferimentos, a suspeita é que o agricultor tenha sido atropelado pelo trator que operava. As circunstâncias do acidente ainda não estão claras. O trator parou há mais de 100 metros do local onde estava o agricultor.

Leonardo Sagai deixa esposa, três filhos e dois netos.