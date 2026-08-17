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VIOLÊNCIA

Agressor espanca ex e fere com facão pessoa que tentou salvá-la em Jandaia do Sul

PM informou que o suspeito fugiu a pé; uma das vítimas precisou ser transferida com urgência para a UPA de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Agressor espanca ex e fere com facão pessoa que tentou salvá-la em Jandaia do Sul
Autor Caso foi registrado na noite de domingo em Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

Um homem espancou a ex-companheira e atacou com um facão uma pessoa que tentou defendê-la na noite de domingo (16), em Jandaia do Sul. O crime de violência doméstica ocorreu em uma residência na Rua Antônio Dorte Filho. O agressor conseguiu fugir e ainda é procurado pelas autoridades.

-LEIA MAIS: Motorista embriagado quase atropela crianças e é preso em Apucarana

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De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, o episódio começou quando o homem, sem motivo aparente, passou a ofender e ameaçar a ex-mulher. A violência verbal rapidamente escalou para agressões físicas, com o autor desferindo socos e chutes que causaram ferimentos na cabeça e nos lábios da vítima. Não satisfeito, ele pegou um facão e ameaçou matá-la.

A mulher conseguiu escapar da casa e pediu socorro na rua. Nesse momento, uma segunda pessoa tentou intervir para protegê-la, mas acabou sendo atacada pelo agressor. Essa vítima sofreu golpes de facão que atingiram sua mão direita e as costas, além de levar uma forte pancada na nuca.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, vizinhos informaram que as duas vítimas já haviam sido levadas ao pronto atendimento do município por familiares. Os policiais foram até a unidade de saúde, onde conversaram com a mulher e confirmaram os detalhes do ataque.

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Devido às dores e à gravidade da pancada na cabeça, a pessoa que tentou ajudar a mulher precisou ser transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, para passar por uma avaliação médica mais detalhada.

O agressor fugiu a pé logo após o crime tomando rumo desconhecido. Apesar das buscas realizadas pela polícia na região, ele não foi localizado. As vítimas receberam todas as orientações sobre os procedimentos legais e sobre como solicitar medidas protetivas de urgência para garantir sua segurança.

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´polícia AGRESSÃO jandaia do sul violência violência domestica
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