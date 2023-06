Agredida com cabo de vassoura, mulher pede socorro no fórum de Jandaia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher foi agredida a pauladas no final da manhã de quinta-feira (30) na área central de Jandaia do Sul. Após escapar dos agressores, a vítima correu até o Fórum da cidade para pedir ajuda. O promotor de justiça da comarca foi quem acionou a Polícia Militar.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Rotam apreende 807 quilos de maconha após troca de tiros em Jandaia do Sul

Segundo a PM, a vítima relatou que caminhava pela rua quando dois agressores se aproximaram e, de posse de um cabo vassoura, passaram a agredi-la com pauladas, chutes e socos causando lesões na face, braço direito e perna esquerda. A mulher foi socorrida por sua irmã, momento em que os agressores a ameaçaram de morte. A vítima então saiu correndo pedindo socorro no fórum local.

continua após publicidade

Após ouvir o relato da mulher, os policiais saíram em patrulhamento e localizaram os autores da agressão no interior de um bar na avenida Anunciato Sonni. Segundo a PM, um deles estava com arranhões no rosto. Todos foram encaminhados para delegacia.