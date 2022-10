Agentes de saúde encontram paciente morto em casa, em Rio Bom

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O homem morava na área central de Rio Bom

Uma equipe de agentes de saúde da prefeitura municipal de Rio Bom encontrou um paciente morto, em casa, na tarde desta sexta-feira (07). Os agentes foram até a casa do idoso para verificar as condições de saúde do homem, que há duas semanas buscou atendimento médico, quando recebeu medicação e ficou em observação e, depois de liberado, não retornou mais para acompanhamento no Posto de Saúde.

Os agentes de saúde foram ao endereço do paciente, na rua José Francisco dos Santos, no centro da cidade, e não foram atendidos pelo homem, que mora sozinho. Os profissionais decidiram entrar no quintal e, pela janela, viram o homem no sofá da sala. Como ele não reagia aos chamados, os agentes decidiram entrar na casa, pela porta dos fundos, que estava aberta e descobriram que ele já estava morto.

A equipe acionou a Polícia Militar e também o plantão médico do Pronto Atendimento Municipal (PAM). Não havia marcas de violência e o óbito foi atestado como causas naturais. A equipe informou que vinha monitorando o paciente, mas desde segunda-feira (03) ele não havia mais sido visto.

A equipe da Polícia Militar permaneceu no local do óbito até a chegada de familiares. Um irmão da vítima compareceu e ficou responsável pelo acionamento dos serviços funerários e outros procedimentos.

