Agentes de endemias vão atuar com bicicletas elétricas em Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou a entrega de 13 bicicletas elétricas para os Agentes de Combate às Endemias (ACE), reforçando o compromisso com a valorização dos profissionais e a melhoria dos serviços prestados à população. Além das bicicletas, cada agente recebeu um kit contendo mochila, capacete, agenda e camiseta. O investimento total foi de aproximadamente R$ 60 mil.

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A solenidade contou com a presença dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), do diretor do Departamento de Saúde, Valmir Inácio, acompanhado da sua equipe, da chefe de Gabinete Danielle Tamarozi, da presidente da Câmara Municipal, Adriana Jaime, e do prefeito Ditão Pupio. A iniciativa tem como objetivo proporcionar mais agilidade, conforto e segurança no deslocamento das profissionais durante as visitas domiciliares realizadas diariamente em diferentes regiões do município.





Agentes com o prefeito Ditão - Foto: Divulgação Agentes com o prefeito Ditão - Foto: Divulgação

Durante a entrega, o prefeito Ditão Pupio destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos Agentes de Combate às Endemias e o impacto positivo que o investimento trará para a população. "Estamos sempre buscando melhorar as condições de trabalho dos nossos profissionais, especialmente daqueles que estão na linha de frente, como as Agentes Comunitárias de Saúde. Essas bicicletas elétricas vão agilizar o deslocamento delas, permitindo um atendimento mais rápido e eficiente às famílias. É um investimento que valoriza quem cuida da nossa população e fortalece a atenção básica em saúde", afirmou o prefeito.

