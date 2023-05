Afronta e confusão: mulher invade pátio de máquinas e despeja lixo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A mulher fugiu em alta velocidade pela contramão

Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na tarde desta terça-feira (2/5), depois que uma mulher invadiu o pátio de máquinas da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e despejou lixo doméstico como forma de provocação.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 15h34, uma servidora pública do setor administrativo do município relatou às autoridades que a suspeita, de 57 anos, invadiu o local dirigindo um carro Chevrolet Prisma.

- LEIA MAIS: Homem é preso depois de ser flagrado furtando residência, em Arapongas

continua após publicidade .

Quando parou o veículo em frente ao escritório da administração, a mulher despejou uma grande quantidade de lixo doméstico. Conforme relato, a intenção da suspeita era provocar os servidores públicos que estavam presentes no momento. Ela ainda teria proferido diversas frases de baixo calão.

Após toda a confusão registrada no pátio de máquinas, ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher fugiu em alta velocidade por uma via com sentido único pela contramão. Ela não foi localizada pelos militares.

Siga o TNOnline no Google News