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Advogado Leslie Arruda morre aos 61 anos em Ivaiporã

Advogado atuava na Comarca de Ivaiporã e informações sobre velório e sepultamento ainda serão divulgadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 09:33:07 Editado em 22.05.2026, 09:33:03
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Advogado Leslie Arruda morre aos 61 anos em Ivaiporã
Autor Leslie Arruda, 61 anos, atuava na Comarca de Ivaiporã - Foto: Redes Sociais

O advogado Leslie José Pereira de Arruda morreu nesta sexta-feira (22), em Ivaiporã. A informação foi confirmada por amigos e colegas de profissão. Leslie tinha 61 anos e atuava como advogado militante na Comarca de Ivaiporã.

Nascido em 4 de junho de 1964, ele era conhecido no meio jurídico em Ivaiporã e na região. Além disso, mantinha atuação profissional há vários anos na comarca.

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Leslie Arruda deixa duas filhas. Também deixa a mãe, Terezinha Pereira, a irmã, Awdrey Pereira de Arruda e um vasto número de amigos.

A morte do advogado gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e colegas de profissão. Informações sobre velório e sepultamento ainda serão divulgadas pela família.

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