Advogado é preso por adulterar decisão judicial em Ivaiporã

A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio da 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã, no cumpriu nesta quarta-feira (1º), um mandado de prisão preventiva contra um advogado que adulterou uma decisão judicial. A investigação revelou que o advogado modificou a data de uma decisão para parecer que foi emitida após sua intervenção no processo.

A análise dos metadados do arquivo em PDF comprovou que a data de assinatura do documento digital foi alterada no computador pessoal do advogado, enquanto as demais informações permaneceram inalteradas.

Após adulterar o documento público, o advogado entrou em contato com o réu do processo criminal exigindo o pagamento de R$ 5.000,00 para obter benefícios processuais de forma inadequada.

A Polícia Civil, ao tomar conhecimento do caso, extraiu dados dos telefones celulares, comparou o documento original do processo judicial com o adulterado pelo advogado e concluiu que ele cometeu os crimes de falsificação de documento público e estelionato. Diante dos fatos, foi pedido a prisão preventiva do investigado, que foi cumprida nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

Durante a operação, foram apreendidos documentos e celulares, que serão analisados para obter novas provas sobre o crime. O advogado foi encaminhado ao Deppen de Ivaiporã.

A Polícia Civil ressalta a importância das denúncias, que podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp – (43) 3472-1181.

