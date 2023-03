Advogado acusado de matar homem em Jandaia do Sul é julgado

Da Redação

O advogado Ricardo Sanches Vieira, de 40 anos, acusado de assassinar um homem a tiros em Jandaia do Sul, norte do Paraná, é julgado nesta quarta-feira (22). O crime aconteceu no município, no dia 21/4/2020.

Conforme o Ministério Público, Mauro Lucas da Costa foi atingido por três tiros. Testemunhas ouvidas na época afirmaram que houve uma briga entre o advogado e a namorada em uma festa.

Ainda conforme o MP, o acusado teria até agredido a moça, Mauro, que na época tinha 29 anos, tentou separar a discissão entre eles. O casal foi embora da festa, mas, segundo as testemunhas, o advogado retornou cerca de meia hora depois, chamou a vítima até a calçada, aconteceu uma discussão e depois os disparos.

Atuam no julgamento o advogado de defesa José Carlos Ragiotto, os promotores Izabel Queiroz Rocha e Marco Felipe Torres Castelo, tendo o advogado Paulo Martins como assistente de acusação. O julgamento é presidido pelo Juiz João Gustavo Rodrigues Stolsis.

Muitas pessoas acompanham o julgamento, que deve se encerrar no começo da noite.

