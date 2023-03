Advogado acusado de matar homem em Jandaia do Sul é condenado

Da Redação

O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (22)

O advogado Ricardo Sanches Vieira, de 40 anos, acusado de assassinar um homem a tiros durante um churrasco em Jandaia do Sul, Norte do Paraná, foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. O julgamento aconteceu nesta quarta-feira (22).

O crime aconteceu no dia 21 de abril de 2020. De acordo com o Ministério Público, Mauro Lucas da Costa foi atingido por três tiros. Testemunhas ouvidas na época afirmaram que houve uma briga entre o advogado e a namorada durante a festa.

Ainda conforme o MP, o acusado teria até agredido a moça. Mauro, que na época tinha 29 anos, tentou separar a discussão entre eles. O casal foi embora da festa, mas, segundo as testemunhas, o advogado retornou cerca de meia hora depois, chamou a vítima até a calçada, aconteceu uma discussão e depois os disparos.

fonte: Reprodução Mauro tinha 29 anos quando foi assassinado

Após o julgamento no Fórum da Comarca de Jandaia do Sul, além da sentença de homicídio, o réu também foi condenado a 2 anos, 2 meses e 10 dias de multa por porte ilegal de arma; e também 17 dias de prisão simples por crime de vias de fato em regime aberto. Com isso, sua pena totalizou 18 anos de reclusão, 17 dias de prisão simples e 10 dias de multa.

A sentença foi determinada em regime inicialmente fechado, e a prisão de Ricardo Sanches foi aplicada imediatamente, sem direito de recorrer em liberdade.

Atuaram no julgamento o advogado de defesa José Carlos Ragiotto, os promotores Izabel Queiroz Rocha e Marco Felipe Torres Castelo, tendo o advogado Paulo Martins como assistente de acusação. O julgamento foi presidido pelo Juiz João Gustavo Rodrigues Stolsis.

