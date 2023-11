Advogada Angelita Hungria de Ivaiporã falece aos 37 anos

Siga o TNOnline no Google News

No inicio da manhã deste domingo (26), Ivaiporã perdeu a advogada e coordenadora do grupo Flor de Lotus da Acisi Mulher, Angelita Hungria, aos 37 anos de idade.

Segundo informações de amigos, Angelita estava internada no Hospital do Câncer em Londrina e completaria 38 anos na próxima terça-feira (28).

Angelita foi a idealizadora junto com a Acisi Mulher da associação comercial, do grupo Flor de Lotus de apoio a mulheres com câncer.

Sua dedicação incansável e paixão pelo trabalho comunitário deixam um legado para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la e trabalhar ao seu lado.

Deixa as filhas Ana Laura e Maria Luiza e uma extensa lista de amigos na cidade e na região.

O sepultamento de Angelita Hungria está marcado para ocorrer em Ivaiporã, na Capela Aliança. O horário do velório e sepultamento serão definidos.

OAB de Ivaiporã manifestou solidariedade e sentimentos de condolências aos familiares e amigos, lembrando que ela era uma pessoa muito querida para a classe e também para a sociedade de Ivaiporã

A Acisi Mulher, entidade pela qual Angelita dedicou sua energia e tempo, manifestou seu pesar diante da perda irreparável, em nota nas redes sociais.