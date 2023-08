Adriano Diglio é o novo secretário de educação de Ivaiporã

Na sexta-feira (4), o professor Adriano Diglio foi nomeado secretário municipal de educação pela Prefeitura de Ivaiporã. A cerimônia de posse, realizada no salão nobre, contou com a presença de diversos diretores, professores e representantes de instituições de ensino particular, estadual e federal, além dos membros da mesa: prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis, vereadora Gertrudes Bernardy, secretária cessante Daiane Soares, que deixa a pasta devido à licença-maternidade, e o secretário nomeado Adriano Diglio.

Gertrudes Bernardy expressou votos de sucesso secretário e destacou a importância da continuidade do trabalho e da inovação no ensino municipal. “As crianças são o futuro do município, precisam de educação de qualidade e orientações para se tornarem cidadãos capacitados”, enfatizou a vereadora.

Com discurso de despedida, Daiane Soares agradeceu ao prefeito Carlos Gil e ao vice-prefeito Marcelo Reis pela confiança e expressou sentimento de gratidão pela oportunidade dada – ressaltando a sensação de missão cumprida. “Temos ciclos na vida e o meu sentimento é de gratidão pela oportunidade”, declarou Daiane Soares, agradecendo também às equipes da Secretaria Municipal de Educação pelo companheirismo.

Adriano Diglio assumiu o cargo com determinação e um plano ambicioso: a implantação do ensino integral em 2 escolas municipais a partir de 2024. O processo de implantação está em andamento e será encaminhado à Câmara de Vereadores para análise e aprovação.

Com 22 anos dedicados à educação e uma sólida formação acadêmica, incluindo pós-graduação em Geografia e mestrado em Direito Ambiental, Adriano Diglio está determinado a contribuir com a vasta experiência para o avanço da educação em Ivaiporã.

“Vou compartilhar a minha experiência como professor da rede estadual com o município. Vamos unir o que avançou no Estado para promover o progresso em Ivaiporã. Um detalhe importante é que a educação terá um foco na humanização, envolvendo aqueles que estão vinculados ao processo educacional”, sintetizou o secretário.

Convidado a usar da palavra Marcelo Reis enfatizou a importância transformadora da educação na vida das crianças e ressaltou o compromisso da gestão em proporcionar um ensino de qualidade, estabelecendo parcerias com as faculdades de Ivaiporã.

Encerrando a cerimônia, o prefeito Carlos Gil destacou as melhorias realizadas na área da educação e compartilhou planos para o futuro – incluindo a expansão de salas de aula em Centros Municipais de Educação Infantil e a construção de uma escola municipal com 13 salas e capacidade para 450 alunos.

“Adriano Diglio conte comigo e com a equipe de secretários municipais, porque acredito que irá trabalhar incansavelmente por uma educação diferenciada, combinando conhecimento do ensino estadual com as necessidades municipais”, afirmou o prefeito.

