Adolescentes tentam fugir da PM, mas sofrem acidente em Jandaia do Sul

Motocicleta foi conduzida ao pátio da Polícia Militar

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, caíram de moto nesta quinta-feira (12) durante uma fuga de uma abordagem da Polícia Militar (PM) em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, os jovens estavam em uma motocicleta Honda Falcon e, ao verem a viatura, demonstraram bastante nervosismo. Ao dar voz de abordagem, os menores não obedeceram e fugiram. Contudo, conforme a PM, eles acabaram caindo com a motocicleta e foram abordados.

A equipe policial deu voz de apreensão aos adolescentes pelo crime de desobediência. Eles foram encaminhados para a delegacia de Jandaia do Sul. O condutor, de 16 anos, sofreu escoriações leves na queda, segundo a polícia.

A motocicleta foi conduzida ao pátio da Polícia Militar.

