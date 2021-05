Adolescentes são agredidos em parquinho de Cambira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Dois adolescentes de 14 e 16 anos chamaram a Polícia Militar(PM) neste domingo (09) por volta das 15h40 em Cambira. Eles disseram aos policiais que estavam brincando num parquinho com outras crianças, quando chegaram dois adultos e lhes agrediram com chutes e socos.

Os homens não foram identificados, mas os adolescentes disseram que os dois seriam da Jandaia do Sul. Segundo a PM, os agressores fugiram do local depois que as vítimas chamaram a polícia.