Adolescentes são agredidas em frente a distribuidora de bebidas

Uma mulher, tia de duas adolescentes, denunciou outra mulher e a filha dela por lesão corporal contra as sobrinhas em frente a uma distribuidora de bebidas, na Rua São Paulo, em Rosário do Ivaí.

Conforme o boletim de ocorrência, na manhã de domingo (19), compareceu ao destacamento policial militar a tia, juntamente com as adolescentes, para registrar uma denúncia de lesão corporal, que ocorreu na madrugada por volta das 01h30.

As adolescentes relataram que estavam na distribuidora de bebidas ouvindo música e conversando com os amigos e em certo momento uma mulher as chamou na calçada e sem motivo algum começou a dar socos e tapas no rosto de uma delas causando um pequeno hematoma no olho esquerdo.

Em seguida, a filha da acusada também acertou um chute em uma delas, e pegou a outra menina pelo cabelo e a jogou no chão vindo a bater forte com a cabeça causando um inchaço na nuca.

Pessoas que estavam presentes no local separaram a briga e no momento em que as adolescentes estavam indo embora, a mulher jogou uma enxada sem o cabo em direção às vítimas, mas não conseguiu acertá-las.

