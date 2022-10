Adolescentes morrem em grave acidente na PR-444

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O carro, com placas de São João do Ivaí, ficou com a frente bastante destruída

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, morreram em um acidente registrado na madrugada deste domingo (23) na PR-444, em Mandaguari, no norte do Paraná. Um veículo de São João do Ivaí se envolveu na colisão frontal, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, o grave acidente aconteceu por volta das 5h30. De acordo com o relato do motorista, de 23 anos, do Fiat Strada, com placas de São João do Ivaí, ele trafegava no sentido de Ribeirão dos Dourados à Mandaguari e, ao atingir o km 32+400, colidiu frontalmente com a motocicleta, que vinha no sentido oposto.

-LEIA MAIS: Grave acidente deixa três mortos e quatro feridos na PR-160

continua após publicidade .

Os jovens estavam em uma Honda CG 125 Fan, com placas de Alvorada do Sul, conforme a PRE. O jovem de 15 anos era quem conduzia a motocicleta. Eles estariam voltando de uma festa em uma chácara. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. A identificação ainda não foi divulgada.

Foi realizado o teste do etilômetro no condutor do Fiat Strada que constatou que ele não ingeriu bebida alcoólica. O carro ficou com a frente bastante destruída.

Siga o TNOnline no Google News