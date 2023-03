Adolescentes estão desaparecidas há 4 dias em São Pedro do Ivaí

Da Redação

As meninas de 13 e 15 anos sumiram na noite de sábado

As irmãs Letícia Vitória (15 anos) e Cibely Nicole (13anos), desapareceram no último sábado (05), do município de São Pedro do Ivaí, Vale do Ivaí, no Norte do Paraná.

Segundo informações de familiares, elas saíram do distrito de Marisa, onde residem, por volta das 22h30, dizendo que iriam na rodoviária.

Desde então, os familiares estão sem qualquer notícia ou pista do paradeiro das meninas.

Quem tiver informações, entrar em contato pelo (43) 999746536 (mãe) ou 43 996388825(tia).

Está não é a primeira veza que as meninas desaparecem, em abril de 2022 elas também sumiram.

Depois de 24 horas sem dar notícias foram encontradas por policiais da equipe do Destacamento de Jardim Alegre.

* Com informações do Canal HP

