Adolescentes de Arapongas são apreendidos com drogas em Jardim Alegre

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, de Arapongas foram apreendidos e autuados por tráfico de drogas em uma casa na Rua Itapiranga, em Jardim Alegre, na tarde de sexta-feira (18).

Por volta das 15h20, a equipe da Polícia Militar (PM), realizava patrulhamento pela Rua Itapiranga, quando viu na calçada um menor de 15 anos, que havia sido apreendido pela PM na quarta-feira (15) em outra ocorrência de tráfico de drogas, quando duas mulheres foram presas e foi constatado que o menor que estava junto tinha um B.O.U de desaparecido. Na época, ele foi entregue pelo Conselho Tutelar para os seus responsáveis na cidade de Arapongas.

O adolescente de 15 anos, ao avistar a viatura, correu para os fundos da residência. Enquanto a equipe se aproximava do menor, foi visto na janela de um dos quartos, outro adolescente de 17 anos, tentando se evadir do local, porém, ele não conseguiu concretizar a fuga, ficando preso entre a janela, sendo necessário a intervenção da equipe para que fosse possível ser retirado do local.

Com o menor que ficou preso na janela foi encontrado na cintura dele uma pedra grande de crack, que pesado posteriormente totalizou 5,2 gramas (crack este, que após fracionado renderia em torno de 50 pedras de crack normalmente comercializados pelo valor de R$10,00 cada pedra).

Também foi localizado em um dos quartos, sob uma estante, um invólucro de crack que totalizou um grama e uma sacola com 3,8 gramas de cocaína (que após fracionados renderia aproximadamente 10 buchas normalmente comercializado pelo valor de R$ 50,00 cada),

Questionado o menor de 15 anos, o que estaria fazendo novamente no endereço, ele disse que fugiu da casa de sua avó e junto com o outro adolescente, adquiriram os entorpecentes em Arapongas.

Disse ainda, que havia chegado na cidade no dia anterior, e invadiram a residência com intuito de venderem todas as drogas localizadas pela equipe. A residência em que foram apreendidos não pertence a nenhum dos envolvidos, e a proprietária do local se encontra presa na cidade de Ivaiporã.

O conselho Tutelar foi acionado, e dada voz de apreensão, Ambos adolescentes juntamente entorpecentes encaminhados até a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

