Adolescentes brigam na saída do colégio; PM e Conselho foram acionados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de Arapuã, município localizado no Vale do Ivaí, prestou apoio ao Conselho Tutelar durante o atendimento a uma briga entre adolescentes, após a saída do colégio. O caso aconteceu nesta quarta-feira (08), no Distrito de Bem-te-vi.

continua após publicidade .

De acordo com os conselheiros tutelares, o desentendimento entre as duas meninas já existe há mais de 1 ano. Ainda conforme os agentes, todas as medidas possíveis já foram tomadas pelas autoridades.

LEIA MAIS: Idoso é esfaqueado durante tentativa de assalto em Faxinal

continua após publicidade .

Uma das menores envolvidas na confusão, na presença da mãe, afirmou que a rixa começou motivada por provocações e injúrias. Segundo a adolescente, no final do ano passado elas chegaram a entrar em vias de fato, logo após descerem do transporte escolar.

Conforme o relato da jovem, nesta quarta-feira (08) as provocações começaram ainda dentro do colégio. A outra menina começou a imitar o seu jeito de andar e, enquanto descia do ônibus escolar, foi novamente provocada. Nesse momento, as duas adolescentes entraram em uma briga e precisaram ser separadas pela sua mãe e por uma vizinha.





continua após publicidade .

Outra versão

A outra adolescente envolvida na confusão também relatou aos conselheiros tutelares, na presença da mãe, que sofre injúrias e provocações.

De acordo com essa jovem, a briga desta quarta (08) teria começado depois que a outra menina afirmou que "iria pegá-la" quando chegassem no Distrito de Bem-te-vi. No destino, a briga teve início e ela teria apenas se defendido.

As partes foram orientadas, e ambas as mães pediram providências para garantir os direitos das adolescentes e, se possível, uma medida protetiva.



Siga o TNOnline no Google News