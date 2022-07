Adolescente usa simulacro de arma de fogo para roubar salgado

Da Redação

magem ilustrativa

Um adolescente de 17 anos acabou apreendido na noite de sexta-feira (8) em Ivaiporã, após entrar em uma lanchonete de posse de um simulacro de arma de fogo. Ele teria pedido um salgado para um atendente e colocou o simulacro sobre o balcão. A ocorrência foi por volta das 20h30, na Av. Paraná no centro da cidade.

A equipe RPA foi acionada via COPOM para a Av. Paraná, onde a solicitante e seus funcionários foram ameaçados por um indivíduo armado, e que o mesmo estaria trajando uma blusa preta e boné verde.

Quando os policiais militares se aproximavam do local, foi avistado o suspeito na esquina debaixo. Realizada a abordagem e na busca pessoal foi localizado em sua cintura um simulacro de pistola, sendo identificado o adolescente de 17 anos.

Em contato com a solicitante, ela relatou que adolescente chegou ao estabelecimento com a arma na mão, indo para a porta dos fundos, colocou o simulacro em cima do balcão e pediu um salgado. Um funcionário coagido lhe forneceu o salgado, vindo o menor a guardar o simulacro na cintura e saiu.Diante da vontade da solicitante em representar, o adolescente foi encaminhado até a sede da 6ª CIPM para a lavratura dos documentos, e posteriormente até a 54ª DRP para as providências cabíveis.