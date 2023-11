Adolescente sofre queda e tem moto recolhida pela PM em Mauá da Serra

Siga o TNOnline no Google News

Após sofrer uma queda de moto, um adolescente de 17 anos, conduzindo a motocicleta sem capacete, foi abordado pela Polícia Militar (PM) na noite de sábado (18) na Avenida do Estado, em Mauá da Serra, no Vale do Ivaí

Segundo a polícia, a equipe encontrou o jovem em alta velocidade e sem capacete passando pela viatura. Diante da situação, os policiais seguiram o motociclista e o abordaram na linha férrea, quando passava um trem no local.

O adolescente contou aos agentes que havia sofrido uma queda com a moto na área central do município e, por isso, estava indo para casa rapidamente.

A polícia constatou que o jovem estava com algumas escoriações no braço e acionou uma ambulância do município para levá-lo a uma unidade de saúde. A motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio da PM.

