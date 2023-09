Adolescente posta foto de revólver e é apreendido no Norte do Paraná

Um adolescente, de idade não revelada, por apreendido na manhã desta quinta-feira (14) depois que a Polícia Militar do Paraná (PMPR) cumpriu um mandado judicial na casa onde ele mora. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem teria publicado uma foto de uma arma de fogo tipo revólver nas redes sociais. O caso foi registrado na cidade de Califórnia, no Vale do Ivaí, região Norte do Estado.

continua após publicidade

Os policiais chegaram na residência por volta das 07h10 e tiveram a entrada permitida pela mãe do adolescente. Durante buscas no quarto da mulher, foi encontrada na segunda gaveta da cômoda uma caixa de munição. No total, foram localizadas 32 munições calibre 38 e um aparelho celular da marca iPhone, que pertence ao jovem.

- LEIA MAIS: Casal de gatos persa de R$ 8 mil é furtado em Kaloré

continua após publicidade

Os PMs questionaram a mãe sobre as munições, mas ela chamou o filho para dar explicações sobre o assunto. O adolescente informou que as munições haviam sido compradas por ele. Ainda durante as buscas, foi encontrada uma munição deflagrada próximo a uma churrasqueira.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Marilândia do Sul sem o uso de algemas. Segundo o boletim de ocorrência, no entanto, foi necessário fazer o deslocamento com o menor no camburão, para garantir a segurança de todos.

Outro mandado

Ainda nesta quinta-feira (14), um outro morador de Califórnia foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição. Dessa vez na área central da cidade, equipes da PM cumpriram um mandado na casa de um homem, que também não teve a idade divulgada. De acordo com o B.O., ele permitiu a entrada dos militares na casa.

Na residência foram localizadas munições calibre 38, projéteis e três rádios comunicadores. Foi dada voz de prisão, e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Marilândia.

Siga o TNOnline no Google News