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Adolescente grávida esfaqueia companheiro no peito em São Pedro do Ivaí

Vítima de 31 anos foi internada em estado estável; jovem de 14 anos alegou que a confusão começou porque o homem costuma chegar em casa embriagado

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 07:17:58 Editado em 22.07.2026, 07:17:52
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Adolescente grávida esfaqueia companheiro no peito em São Pedro do Ivaí
Autor Homem foi encaminhado para a Santa Casa após ser esfaqueado - Foto: Reprodução

Um homem de 31 anos foi internado com ferimentos graves na noite desta terça-feira (21) após ser esfaqueado pela própria companheira, uma adolescente de 14 anos que está grávida de oito meses. O caso foi registrado em uma residência na zona rural de São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (22) em Apucarana e região

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A vítima deu entrada no hospital Santa Casa do município após ser socorrida por familiares. De acordo com a equipe médica, o homem chegou consciente, apresentava duas perfurações na região do tórax e o quadro clínico inicial era considerado estável. Ele aguardava a chegada de uma ambulância para ser transferido ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Aos policiais que foram até a unidade hospitalar, o homem relatou que o ataque aconteceu logo após ele chegar em casa e ter uma breve discussão com a companheira. Durante a briga, a adolescente o atingiu no peito com uma faca, que chegou a entortar com a força do impacto. Em seguida, ela pegou uma segunda faca e desferiu novos golpes.

Após colher o depoimento da vítima, a equipe policial foi até a residência do casal e localizou a adolescente, que estava acompanhada da mãe. Ao ser questionada, a jovem confessou as agressões e justificou que a briga ocorreu porque o companheiro tem o costume de chegar em casa tarde e sob efeito de álcool.

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A adolescente foi apreendida e encaminhada, juntamente com a mãe e as duas facas usadas no crime, para a delegacia de Jandaia do Sul, que ficará responsável por conduzir as investigações.

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´polícia adolescente grávida esfaqueamento investigação criminal tiro de faca violência domestica
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