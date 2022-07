Adolescente fica gravemente ferido após ser agredido; autor foi preso

Da Redação

Briga ocorreu na Rua João Moreira Branco, no centro da cidade

Um adolescente, de 15 anos, ficou gravemente ferido após ser agredido por um homem, de 40 anos, na tarde de sexta-feira (8), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O caso foi registrado na Rua João Moreira Branco, no centro da cidade. O jovem foi encaminhado ao hospital, já o autor das agressões recebeu atendimento médico e depois foi preso.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), uma equipe recebeu solicitação de que estaria ocorrendo uma briga entre dois homens, e que testemunhas teriam apartado a confusão.

Quando chegaram no local, o adolescente já recebia atendimento da Defesa Civil. Ele sofreu um trauma na região do crânio e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

O autor da lesão foi preso em flagrante. Antes de ser levado à delegacia, foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal para receber cuidados médicos por conta de uma lesão no olho direito.

A polícia apura a motivação da briga.

