Adolescente fica gravemente ferida em acidente na PR-466

O acidente foi na madrugada deste sábado

Uma adolescente, de 17 anos, ficou gravemente ferida após o carro em que ela estava bater em uma árvore às margens da PR-466, em Manoel Ribas. O motorista do carro, de 28 anos, teve ferimentos leves.

O acidente de trânsito aconteceu na madrugada deste sábado (11), próximo a subestação de Furnas, entre Manoel Ribas e Ivaiporã.

As vítimas estavam em Peugeot 307, o motorista teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista colidiu contra uma árvore.

Segundo informações de populares, o motorista seria morador de Manoel Ribas e a adolescente de Ivaiporã.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foram encaminhadas ao Instituto de Saúde Lucena Sanches (Hospital e Maternidade Ivaiporã).

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e realizou os levantamentos. As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

