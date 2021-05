Adolescente fica ferido em acidente em Ivaiporã

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) registrou um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos em Ivaiporã na tarde de sexta-feira (14), por volta das 16h30.

A batida foi na Av. Brasil no cruzamento com a Rua Jacarezinho, em frente a Auto Peças Avenida, e envolveu uma camionete Ford Ranger e um automóvel Chery QQ, que na sequência colidiu com outros dois carros que estavam estacionados, um Ford Escort e um Ford EcoSport.

Um adolescente, passageiro do Chery, ferido foi encaminhado ao Hospital pelo SIATE.