Adolescente fere irmã com golpe de faca, em Faxinal

Um adolescente de 17 anos feriu a irmã de 13 anos com golpe de faca, na noite de sábado (30), em Faxinal. A situação foi por volta das 22 horas em uma casa na Rua Campo da Aviação.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar ao local, em contato com a menor e a mãe passaram a relatar que o irmão teria tentado atingir a irmã com um golpe de faca na região do abdome.

Contudo a vítima na tentativa de se defender a vítima colocou a mão na frente, que causou um corte profundo no dedo indicador direito. O autor se evadiu com a faca antes da chegada da polícia.

Diante dos fatos os policiais conduziram a menor juntamente com sua mãe para o hospital municipal para atendimento médico e realização do exame de lesões corporais, onde também foi realizado as devidas orientações.