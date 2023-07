Adolescente em surto mobiliza PM e equipes de socorro em Lunardelli

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) foram acionados na tarde de domingo (2), onde uma menor de posse de uma faca, ameaçava tirar a própria vida, em Lunardelli.

No local, os policiais conversaram com a mãe da menor, que de pronto informou as possíveis circunstâncias do fato, e que a menor possui problemas psicológicos. A menor também faz uso de medicamentos controlados e que no dia não havia tomados.

Foi realizado o isolamento do local de ocorrência respeitando as normas de procedimento padrão da PMPR. A equipe de serviço de São João do Ivaí chegou no apoio, sendo então feito o contato com a menor de idade.

Durante o período de negociação também estiveram presentes equipes do Samu e Corpo de Bombeiros. Após uma hora e meia de negociação a adolescente entregou a faca ao policial militar.

A menor foi encaminhada pela equipe Samu ao hospital juntamente com sua mãe e um soldado, onde recebeu atendimento médico.