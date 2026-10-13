Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CRIMINALIDADE

Adolescente em bicicleta é apreendido por tráfico no centro de Jandaia do Sul

Polícia encontrou porções de crack e maconha com o jovem de 16 anos, que confessou vender os entorpecentes na região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Adolescente em bicicleta é apreendido por tráfico no centro de Jandaia do Sul
Autor Jovem estava em bicicleta quando foi abordado pela PM - Foto: Reprodução/Blog do Berimbau

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (12), na Rua Senador Souza Naves, área central de Jandaia do Sul, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem ocorreu após denúncias anônimas apontarem que um rapaz, usando uma bicicleta azul, estava comercializando entorpecentes para usuários e pessoas em situação de rua no município.

-LEIA MAIS: Pedido por copo de água vira distração para furto em Jandaia; dupla foi presa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A partir das informações, o serviço de inteligência da PM passou a monitorar o local e conseguiu identificar o suspeito. Durante a abordagem e a revista pessoal, os policiais encontraram, escondido na calça do adolescente, um pacote plástico contendo porções de crack e maconha, além de certa quantia em dinheiro.

Ao ser questionado pela equipe, o jovem confessou a prática do crime. Ele relatou que pegava as drogas com um fornecedor morador da cidade vizinha de Mandaguari para revendê-las no centro de Jandaia do Sul.

Após o flagrante, o adolescente foi apreendido e levado primeiramente à sede da Polícia Militar. A mãe do jovem foi acionada para acompanhar todos os procedimentos legais até o encaminhamento do filho e das drogas apreendidas à delegacia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia drogas jandaia do sul jovens e drogas notícias locais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV