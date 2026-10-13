Adolescente em bicicleta é apreendido por tráfico no centro de Jandaia do Sul

Polícia encontrou porções de crack e maconha com o jovem de 16 anos, que confessou vender os entorpecentes na região

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (12), na Rua Senador Souza Naves, área central de Jandaia do Sul, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem ocorreu após denúncias anônimas apontarem que um rapaz, usando uma bicicleta azul, estava comercializando entorpecentes para usuários e pessoas em situação de rua no município.

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A partir das informações, o serviço de inteligência da PM passou a monitorar o local e conseguiu identificar o suspeito. Durante a abordagem e a revista pessoal, os policiais encontraram, escondido na calça do adolescente, um pacote plástico contendo porções de crack e maconha, além de certa quantia em dinheiro.

Ao ser questionado pela equipe, o jovem confessou a prática do crime. Ele relatou que pegava as drogas com um fornecedor morador da cidade vizinha de Mandaguari para revendê-las no centro de Jandaia do Sul.

Após o flagrante, o adolescente foi apreendido e levado primeiramente à sede da Polícia Militar. A mãe do jovem foi acionada para acompanhar todos os procedimentos legais até o encaminhamento do filho e das drogas apreendidas à delegacia.