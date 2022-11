Adolescente é vítima de violência sexual durante evento em Califórnia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A adolescente foi arrastada e violentada dentro do parque de exposições, em Califórnia

Uma menina de 14 anos foi vítima de violência sexual durante evento, na noite deste domingo (27), no Parque de Exposições em Califórnia, que fica nas margens da BR 376. A garota procurou ajuda com os seguranças do evento, que acionaram a Polícia Militar. O agressor não foi localizado.

A equipe policial foi atendida pelos seguranças que informaram que a menina havia sido vítima de violência sexual. Ela relatou que estava com uma amiga, também adolescente, quando teriam sido abordadas por dois rapazes. A amiga e um dos rapazes se afastaram e o outro rapaz passou a arrasta-la para um local, próximo aos banheiros.





A vítima conta que começou a perguntar o que ele estava fazendo e ele não respondia, apenas continuava puxando-a. Ao chegarem num ponto, o rapaz teria tirado a parte de baixo da roupa dela, jogado ela no chão e a violentou. Segundo a vítima, ele tapou a boca dela com uma das mãos para que ela não gritasse. O agressor, conforme relato da vítima, era um desconhecido. Estaria usando uma blusa vermelha, boné vermelho e calça jeans.

A menina foi levada para o Pronto Atendimento Municipal, de Califórnia, para exames e a Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que esteve no local, juntamente com os pais da menina. O caso vai ser investigado.

