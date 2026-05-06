Adolescente é flagrado pilotando moto sem freio e iluminação em São Pedro do Ivaí

Um adolescente de 17 anos foi flagrado pela Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (5) conduzindo uma motocicleta com diversas irregularidades na região central de São Pedro do Ivaí. Por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, além das infrações relacionadas ao veículo, a moto foi apreendida e levada ao pátio do destacamento da corporação no município.

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A abordagem ocorreu durante um patrulhamento de rotina pela Avenida Doutor Cícero de Moraes. A equipe policial decidiu intervir ao notar que a motocicleta, uma Honda CG Fan 160 de cor vermelha, trafegava sem a iluminação traseira. A suspeita aumentou quando o condutor começou a olhar repetidamente para trás ao perceber a aproximação da viatura. Os agentes utilizaram sinais sonoros e luminosos para dar a ordem de parada, que foi prontamente acatada pelo jovem.

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Durante a fiscalização, os policiais constataram que, além de o piloto ser menor de idade e inabilitado, a motocicleta apresentava riscos à segurança no trânsito por estar também sem o freio dianteiro. Como nenhum motorista habilitado compareceu ao local para assumir a direção e retirar o veículo, a moto foi notificada e recolhida. O adolescente, após os procedimentos de praxe, foi liberado no local da ocorrência.