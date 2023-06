Adolescente é flagrado dirigindo carro na área central de Borrazópolis

Siga o TNOnline no Google News

Um adolescente de 17 anos foi flagrado pela Polícia Militar (PM) dirigindo um carro no perímetro urbano de Borrazópolis. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do destacamento policial.

De acordo com a PM, o flagrante aconteceu na Av. Brasil, durante patrulhamento a guarnição avistou um GM/Astra preto e o condutor ao avistar a viatura policial agiu de modo suspeito.

A princípio ele tentou esconder o rosto, depois levantando os vidros tentou se evadir do local. Sendo abordado na sequência na Rua Pernambuco, o adolescente foi identificado. Ele disse aos policiais que diariamente conduz o veículo pela cidade para ir e voltar do trabalho.

Indagado o motivo de estar em uma rota totalmente distante tanto da residência quanto do local de trabalho, ele não soube explicar.

Diante dos fatos o menor foi advertido, orientado e liberado no local. O veículo foi encaminhado ao pátio do DPM de Borrazópolis para as notificações e providências cabíveis.

Quem dirige sem ter a CNH – Carteira Nacional de Habilitação, ou PPD – Permissão Para Dirigir está cometendo uma infração gravíssima, passível de multa (R$ 880,41) e retenção do veículo.

Já os adolescentes flagrados conduzindo veículos, estão sujeitos ao cumprimento de medidas socioeducativas até os 21 anos de idade e, dependendo da gravidade da infração, a determinação pode ser mais severa – no caso, por exemplo, de envolvimento em acidentes com vítimas.

