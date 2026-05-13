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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Adolescente é flagrado com moto de documento vencido há mais de uma década

Adolescente de 17 anos foi abordado pela Rotam durante patrulhamento em Ribeirão Bonito

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 08:54:15 Editado em 13.05.2026, 08:54:10
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Adolescente é flagrado com moto de documento vencido há mais de uma década
Autor Motocicleta foi apreendida e encaminhada ao destacamento da Polícia Militar - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um adolescente de 17 anos foi flagrado pela Rotam conduzindo uma motocicleta com licenciamento vencido desde 2014 na noite de terça-feira (12), no distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento próximo à Praça dos Andradas quando avistou uma Yamaha T115 Crypton ED e realizou a abordagem.

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Durante a fiscalização, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento irregular há mais de uma década.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao destacamento da Polícia Militar de Grandes Rios para a confecção das autuações cabíveis.

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Após os procedimentos, o adolescente foi liberado para sua mãe.

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GRANDE RIOS irregularidade de veículo licenciamento vencido MENOR DE IDADE motocicleta POLICIA MILITAR Ribeirão Bonito
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