Adolescente é flagrado com moto de documento vencido há mais de uma década

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Um adolescente de 17 anos foi flagrado pela Rotam conduzindo uma motocicleta com licenciamento vencido desde 2014 na noite de terça-feira (12), no distrito de Ribeirão Bonito, em Grandes Rios.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento próximo à Praça dos Andradas quando avistou uma Yamaha T115 Crypton ED e realizou a abordagem.

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Durante a fiscalização, os policiais constataram que a motocicleta estava com o licenciamento irregular há mais de uma década.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao destacamento da Polícia Militar de Grandes Rios para a confecção das autuações cabíveis.

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Após os procedimentos, o adolescente foi liberado para sua mãe.

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