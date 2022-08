Adolescente é ferido no braço ao martelar projétil 22 em Califórnia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - o projétil encontrado pelo adolescente seria de calibre 22

Um garoto de 15 anos, morador da zona rural de Califórnia, precisou de socorro de emergência na tarde desta terça-feira (16), quando foi ferido no braço esquerdo com a explosão de uma munição calibre 22. Ele encontrou o objeto no meio da ração do gado e confundiu, achando que fosse um rebite de metal e decidiu bater com o martelo.

O rapaz foi atingido no braço, na altura do bíceps e perdeu muito sangue. Atendido inicialmente no Posto de Saúde Central de Califórnia, a vítima precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana, para ser submetido a uma cirurgia, inclusive para remoção do projétil que ainda estava no local.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica do Posto de Saúde, por volta das 16 horas, assim que o adolescente deu entrada na unidade, com um ferimento no braço esquerdo, típico daqueles provocados por arma de fogo. O adolescente deu entrada com pressão baixa, perda de sangue, provavelmente pelo disparo ter atingido uma artéria.

Durante o registro da ocorrência, o adolescente relatou aos policiais que estava tratando o gado, no sítio da família, quando teria encontrado, no meio da ração, o projétil de arma de fogo. No entanto, o menino não reconheceu a munição, confundindo-a com um rebite, daqueles usados em panelas e tachos, para fixar cabos. Até por isso, teria decido bater com o martelo no objeto. O menino contou que quando bateu ouviu a explosão e sentiu muita dor no braço. Ao ver o ferimento, conta, procurou a mãe, de 42 anos, que o levou ao posto de saúde. A família não tem armas de fogo na propriedade.

