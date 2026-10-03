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AGRESSÃO

Adolescente é espancado com socos e chutes na cabeça em Jardim Alegre

Vítima ficou desorientada após ser agredida enquanto estava caída no chão; dois suspeitos não foram localizados pela polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Adolescente é espancado com socos e chutes na cabeça em Jardim Alegre
Autor Foto: TNOnline

Um adolescente foi agredido por dois indivíduos em Jardim Alegre, segundo ocorrência registrada pela Polícia Militar nesta sexta-feira (2). O caso foi registrado como lesão corporal. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial e os bombeiros foram acionados para atender a uma briga entre estudantes. No local, os policiais encontraram um adolescente que havia sido agredido.

-LEIA MAIS: Filho ameaça o próprio pai com facão em Ivaiporã (PR)

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De acordo com o registro, a vítima recebeu socos e chutes na cabeça enquanto estava caída no chão. Após as agressões, o adolescente ficou desorientado. O jovem recebeu atendimento de emergência dos bombeiros e foi encaminhado para a UPA da região.

A equipe policial realizou buscas pelos dois agressores envolvidos na ocorrência, porém eles não foram localizados até o momento do registro. O Boletim de Ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Polícia Civil para o prosseguimento das investigações.

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