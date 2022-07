Adolescente é encontrada morta com suspeita de envenenamento

Da Redação

Segundo a polícia, o médico da ambulância suspeitou de envenenamento

Na noite deste sábado (23), por volta das 23h30, uma adolescente foi encontrada em óbito dentro de uma residência na Estrada do Perobão, em Jacutinga, distrito de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, segundo a Polícia Militar (PM).

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a vítima, mas apenas constatou o óbito. Segundo a polícia, o médico da ambulância suspeitou de envenenamento.

Diante da suspeita, a equipe da Polícia Civil foi ao local e recolheu informações com familiares.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

